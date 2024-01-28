Иран захватил танкер в Персидском заливе

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ВМС Корпуса стражей исламской революции захватили в Персидском заливе перевозивший контрабандное топливо танкер. Об этом пишет Tasnim.

Военнослужащие Ирана захватили судно с 2 млн л контрабандного топлива по решению суда. Правоохранительные органы страны задержали 14 членов экипажа.

По словам командующего военно-морским округом КСИР генерала Хейдара Хенарияна Меграда, танкер под флагом одного из государств Океании находилось под разведывательным наблюдением с момента дозаправки и было захвачено после входа в оперативный район ВМС.