США занимались политическими убийствами в Йемене

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Объединенные Арабские Эмираты финансируют политически мотивированные убийства в Йемене, сообщило Би-би-си.

В 2015 году ОАЭ пригласили американских наемников для обучения местных жителей, а за этим последовал всплеск заказных убийств.

Расследование Би-би-си опубликовано в момент, когда конфликт в Йемене вновь оказался в центре внимания международного сообщества в результате нападений на корабли в Красном море.

В 2015 году США и Великобритания поддержали коалицию, состоящую в основном из арабских государств во главе с Саудовской Аравией, чтобы дать отпор хуситам. ОАЭ играли в этой коалиции ключевую роль. Коалиция вторглась в Йемен с целью восстановления изгнанного йеменского правительства и борьбы с терроризмом.

ОАЭ приняли на себя ответственность за безопасность на юге страны и стали ключевым союзником США в борьбе с терроризмом в регионе. «Аль-Каида» уже давно присутствовала на юге страны и теперь распространяла влияние на новые территории.

Но стабильности в Йемене не прибавилось.

Согласно международному праву, любое убийство гражданских лиц без соблюдения процессуальных норм считается внесудебным.

Большинство убитых были членами «Ислаха» — йеменского отделения «Братьев-мусульман». Это популярное международное суннитское исламистское движение, которое США никогда не считали террористической организацией. Однако оно запрещено в нескольких арабских странах, в том числе в ОАЭ, где королевская семья рассматривает его политическую активность и поддержку идеи выборности власти как угрозу своему правлению.

Отправной точкой для расследования этих загадочных убийств стала утечка видеозаписи с беспилотника, которая была сделана во время первого убийства: издание BuzzFeed News впервые сообщило о нем в 2018 году. Запись датирована декабрем 2015 года, ее происхождение удалось отследить и связать с членами частной американской компании в области безопасности под названием Spear Operations Group.