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Со дня операции «Дашалты» минуло 32 года

Со дня операции «Дашалты» минуло 32 года

26 января 2024 года исполняется 32 года со дня операции азербайджанской армии по зачистке от армянских вооруженных формирований села Дашалты Аскеранского района

Операция «Дашалты» началась 25 января 1992 года в 20:00 и завершилась ночью 26 января.

Операцией, осуществленной с целью освобождения села Дашалты близ Шуши, руководил сам бывший министр обороны, генерал-майор Таджеддин Мехдиев. В операции приняли участие 3 взвода в составе добровольцев азербайджанской армии и бойцы батальона обороны Шуши. В результате тактических ошибок, отсутствия связи между группами, утечки информации и предательства проводников, один азербайджанский взвод, следовавший из села Набилар в Дашалты, был полностью уничтожен, попав в засаду. Другие взводы, вошедшие в село, понеся большие потери, смогли отступить.

По официальным данным, в операции «Дашалты» азербайджанская армия потеряла более 90 человек, большая их часть все еще считается пропавшими без вести. В ходе боя армяне тоже потеряли несколько единиц боевой техники и около 80 человек.

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