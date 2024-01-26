Со дня операции «Дашалты» минуло 32 года

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26 января 2024 года исполняется 32 года со дня операции азербайджанской армии по зачистке от армянских вооруженных формирований села Дашалты Аскеранского района

Операция «Дашалты» началась 25 января 1992 года в 20:00 и завершилась ночью 26 января.

Операцией, осуществленной с целью освобождения села Дашалты близ Шуши, руководил сам бывший министр обороны, генерал-майор Таджеддин Мехдиев. В операции приняли участие 3 взвода в составе добровольцев азербайджанской армии и бойцы батальона обороны Шуши. В результате тактических ошибок, отсутствия связи между группами, утечки информации и предательства проводников, один азербайджанский взвод, следовавший из села Набилар в Дашалты, был полностью уничтожен, попав в засаду. Другие взводы, вошедшие в село, понеся большие потери, смогли отступить.

По официальным данным, в операции «Дашалты» азербайджанская армия потеряла более 90 человек, большая их часть все еще считается пропавшими без вести. В ходе боя армяне тоже потеряли несколько единиц боевой техники и около 80 человек.