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Российские дети поедут отдыхать в северокорейские лагеря

Российские дети поедут отдыхать в северокорейские лагеря

Власти Приморья собираются возобновить туробмен с КНДР.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы региона Олега Кожемяко.

Губернатор края надеется, что россияне смогут массово ездить на отдых в КНДР, а также отправлять детей в северокорейские оздоровительные лагеря.

«Раньше такие практики до пандемии были, у нас ездили туристы, а в советские годы у нас туда массовые были поездки взрослых, отдыхали дети в летних лагерях. Просто будем это все поэтапно возвращать, КНДР тоже настроена на это, они подготовили инфраструктуру», — высказал убеждение чиновник.

Кожемяко считает, что в Северной Корее соблюдаются высокие стандарты гостеприимства — «выше четырех звезд». Отдельно он отметил горнолыжный курорт и летний курорт на 18 тыс. мест.

«Я уверен, что те первые ласточки туристические, которые в феврале посетят горнолыжный курорт через Приморье, дадут импульс и откроют дорогу для более массового туризма», — заявил он.

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