Абдоллахиян рассказал, у кого находится ключ к решению конфликта в Газе

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Ключ к решению конфликта в секторе Газа находится в Вашингтоне.

Такое мнение выразил во вторник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Если сегодня США прекратят свою поддержку – материально-техническую, военную, политическую и медийную – геноцидной войны, развязанной Израилем, то я могу заверить вас, что [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху не протянет и 10 минут <…>. Ключ к решению проблемы находится в Вашингтоне», – сказал он в интервью телеканалу ABC.

Глава МИД Ирана указал на эскалацию конфликта. «Масштаб войны стал шире. Это означает, что опасность развертывания более широкой войны в регионе возросла», – заявил он.