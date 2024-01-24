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СМИ: Адвокаты проармянского сенатора Менендеса стараются замести следы

СМИ: Адвокаты проармянского сенатора Менендеса стараются замести следы

Адвокаты проармянского сенатора Менендеса пытаются утаить вещественные доказательства, обнаруженные во время обысков в его доме.

Первоначальный обыск в доме сенатора Роберта Менендеса произошел в июне 2022 года, во время заседания Сената США, пишет The New York Times.

Предметы, собранные в ходе обысков, позднее составили львиную долю доказательной базы в сентябрьском обвинительном заключении, в котором федеральные прокуроры обвинили Менендеса в получении наличных денег, золота и роскошного автомобиля в обмен на политические благосклонности, когда политик был председателем влиятельного сенатского комитета по международным отношениям.

Но теперь адвокаты сенатора утверждают, что большую часть вещественных доказательств, что было конфисковано в ходе обысков, следует «выбросить». Ордера, по их словам, были выданы судьями, которых обманули прокуроры, «усердно искажавшие доказательства».

Как отмечается в заявлении суда, в ходе обыска ни Менендеса, ни его жены дома не было,.

Вернувшись домой Менендес обнаружил, что следователи обшарили картотеки, ящики стола, комоды, шкафы и чуланы, разбросав все вокруг

«Я был шокирован, обнаружив, что мои вещи и мебель находятся в полном беспорядке», — сказал Менендес, отметив, что ему сломали даже двери.

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