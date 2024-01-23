Фёдор Емельяненко и Майк Тайсон могут сойтись на ринге

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Российский боец MMA Фёдор Емельяненко высказался о возможном поединке с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.

«Бой планировалось провести в Саудовской Аравии, прошло несколько раундов переговоров с участием моих представителей, и представителей Тайсона. Бой будет по правилам бокса. Не думаю, что это будет 12 раундов, но регламент ещё будет обсуждаться. Согласие с двух сторон есть, но должно быть финансированиея», — сказал Фёдор Емельяненко на YouTube-канале Сергея Лодыги.

Он также подчеркнул, что на данный момент всё упирается в финансирование поединка.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед (16 нокаутом) и семь поражений в карьере. 5 февраля он объявил о завершении карьеры после того, как проиграл Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290. У 57-летнего Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений.