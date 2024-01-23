Парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО |
Запад надеется в наступившем году передать Украине первые F-16 |
На «Рамштайне» обсудили поставки Киеву дальнобойного оружия и вертолетов |
ВОЗ настаивает на вакцинации европейцев от кори |
Президент Алиев велел утвердить Комиссию по конкуренции |
Бред на НТВ: «Нет такой национальности «азербайджанцы» (видео) |
Михайлов: Вот и с Азербайджаном та же ситуация |
В горах Азербайджана похолодало до -12 градусов |
В возрасте 82 лет ушел из жизни основатель Boney M (видео) |
Главное Спорт

Фёдор Емельяненко и Майк Тайсон могут сойтись на ринге

Фёдор Емельяненко и Майк Тайсон могут сойтись на ринге

Российский боец MMA Фёдор Емельяненко высказался о возможном поединке с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.

«Бой планировалось провести в Саудовской Аравии, прошло несколько раундов переговоров с участием моих представителей, и представителей Тайсона. Бой будет по правилам бокса. Не думаю, что это будет 12 раундов, но регламент ещё будет обсуждаться. Согласие с двух сторон есть, но должно быть финансированиея», — сказал Фёдор Емельяненко на YouTube-канале Сергея Лодыги.

Он также подчеркнул, что на данный момент всё упирается в финансирование поединка.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед (16 нокаутом) и семь поражений в карьере. 5 февраля он объявил о завершении карьеры после того, как проиграл Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290. У 57-летнего Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений.

Теги:
Из этой рубрики
Борис Гельфанд указал на силу азербайджанской шахматной школы
Спорт

Борис Гельфанд указал на силу азербайджанской шахматной школы

2024/01/23, 23:37
Фёдор Емельяненко и Майк Тайсон могут сойтись на ринге
Спорт

Фёдор Емельяненко и Майк Тайсон могут сойтись на ринге

2024/01/23, 23:03
«Карабах» получил от УЕФА 1516000 евро
Спорт

«Карабах» получил от УЕФА 1516000 евро

2024/01/23, 22:27
Азербайджанским футболистам присудили техническое поражение
Спорт

Азербайджанским футболистам присудили техническое поражение

2024/01/23, 21:09
Джефф Монсон будет драться в Ингушетии
Спорт

Джефф Монсон будет драться в Ингушетии

2024/01/23, 19:25
Экс-тренер сборной Азербайджана может возглавить иранский клуб
Спорт

Экс-тренер сборной Азербайджана может возглавить иранский клуб

2024/01/23, 01:00
Легкоатлет Бабаев стал серебряным медалистом соревнований в Чехии
Спорт

Легкоатлет Бабаев стал серебряным медалистом соревнований в Чехии

2024/01/21, 23:50
Представитель Колумбии усилил нападение “Нефтчи”
Спорт

Представитель Колумбии усилил нападение “Нефтчи”

2024/01/21, 22:00
Чемпионат Азербайджана  занял 40-е место в рейтинге футбольных топ-лиг мира
Спорт

Чемпионат Азербайджана  занял 40-е место в рейтинге футбольных топ-лиг мира

2024/01/21, 20:39