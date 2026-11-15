Компания SpaceX впервые поймала космический корабль Starship механическими захватами стартовой башни Mechazilla после его возвращения с орбиты. Трансляция велась на странице SpaceX в X.

Запуск состоялся 13 ноября с космодрома Starbase в Техасе. Ракета-носитель Super Heavy с 33 двигателями Raptor вывела Starship на заданную траекторию, после чего ступени разделились. Корабль продолжил полет, вышел на орбиту и развернул 26 спутников Starlink V3. По данным SpaceX, связь удалось установить со всеми аппаратами. Они уже начали поднимать свои орбиты.

Starship провел в космосе более 20 часов. Перед возвращением на Землю специалисты SpaceX запустили один из двигателей Raptor, чтобы обеспечить сход корабля с орбиты и вход в атмосферу.

Через 22,5 часа после старта Starship вернулся в район космодрома в Техасе. На заключительном этапе полета он включил три двигателя, сбросил скорость и приблизился к стартовой башне.

Механические захваты Mechazilla успешно поймали корабль в воздухе. Ранее SpaceX уже использовала эту технологию для возвращения ускорителя Super Heavy, однако сам Starship удалось поймать впервые.

При этом возвращение Super Heavy в ходе 15-го испытания прошло не по плану. Из-за нехватки топлива система управления автоматически отменила возвращение ускорителя к стартовой площадке и направила его в район посадки над Мексиканским заливом.

Причины преждевременного завершения тормозного маневра расследуются.