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Россия наносит массированную ракетную атаку по городам Украины (обновлено, видео)

Россия наносит массированную ракетную атаку по городам Украины (обновлено, видео)

Результаты удара России по Киеву:

▪️повреждение детского сада

▪️повреждение жилого дома

▪️горит несколько автомобилей

▪️повреждение нежилого дома в Печерском районе

В Харькове в результате атаки загорелся газопровод. Сообщается о 4 попаданиях в пригороде Харькова. Были повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения получили дети и пострадала одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей. Также было попадание в жилой дом в Харькове. Полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.


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9:28 Россия в данный момент наносит массированную ракетную атаку по городам Украины.

Используются крылатые баллистические ракеты, которые летят в направлении Киева, Харькова и Днепра, Павлограда.

Также крылатые ракеты курсируют в пределах других украинских областей, от Винницкой до Полтавской.

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