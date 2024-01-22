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Туск: У Путина нет ничего интересного

Туск: У Путина нет ничего интересного

Внимание к словам президента России Владимира Путина является лишним, потому что он не может ничего интересного сказать миру.

Такое мнение озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским перед студентами в Киеве в понедельник, 22 января.

«Это не человек, который произносит слишком интересные мысли. Честно говоря, мир созерцает Путина с заботой, с заинтересованностью, потому что он автор драм, трагедий и проблем всего мира. У президента Путина нет ничего интересного, что он может сказать миру», – заявил он.

По словам Туска, «единственное, что вызывает интерес мира, это то, что он (Путин), к сожалению, готов использовать насилие по всему миру».

«Поэтому я бы предпочел, чтобы мы умели эффективно бороться с политикой Путина, чем чтобы мы слушали или приводили его слова, слушали его монологи или речи. Кроме убеждения, что России все принадлежит и такой гордости с его стороны, я ничего в его словах не могу найти интересное», – резюмировал премьер Польши.

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