В Петербурге азербайджанцы почтили память шехидов 20 Января (фото)

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В Санкт-Петербурге состоялось памятное мероприятие, посвященное 34-й годовщине трагедии 20 Января.

Об этом говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

В мероприятии, организованном городской общественной организацией «Национально-культурная автономия азербайджанцев по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», минутой молчания почтили память шехидов 20 Января, павших за свободу и независимость нашей страны, были прочитаны молитвы.

Выступившие на мероприятии председатель организации Вагиф Мамишов, генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов рассказали о политических процессах, которые привели к трагедии 20 января 1990 года, провале попытки руководства СССР подавить освободительное движение нашего народа, поделились воспоминаниями о тех кровавых событиях.

Было отмечено, что эта трагедия, навсегда вошедшая в историю азербайджанского народа как славная страница героизма и ставшая поворотным моментом на пути к независимости, никогда не будет забыта.

В рамках мероприятия была показана фотовыставка, отражающая события 20 января, зажжены свечи. Наши соотечественники и гости оставили записи в книге соболезнований.