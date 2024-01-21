Украина получит от Литвы бронетехнику, боеприпасы и антидроны |
Расследуются обстоятельства подрыва на мине в Агдамском районе (обновлено) |
Жители Балакяна обнаружили захоронения жертв сталинских репрессий? (фото) |
Украина ударила по газовому терминалу в Ленинградской области: взрывы, пожар, эвакуация (фото, видео) |
В Баку ожидается мокрый снег |
Дроны ВСУ разбомбили в Туле завод по производству ЗРК и комплексов «Панцирь-С1» (фото, видео) |
Турция приступает к массовому выпуску новейших торпед и ракет |
Колумбия выслала азербайджанского мошенника |
No comment: Экс-лидеры армянских сепаратистов под замком (фото) |
Главное Общество

В Петербурге азербайджанцы почтили память шехидов 20 Января (фото)

В Петербурге азербайджанцы почтили память шехидов 20 Января (фото)

В Санкт-Петербурге состоялось памятное мероприятие, посвященное 34-й годовщине трагедии 20 Января.

Об этом говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

В мероприятии, организованном городской общественной организацией «Национально-культурная автономия азербайджанцев по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», минутой молчания почтили память шехидов 20 Января, павших за свободу и независимость нашей страны, были прочитаны молитвы.

Выступившие на мероприятии председатель организации Вагиф Мамишов, генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов рассказали о политических процессах, которые привели к трагедии 20 января 1990 года, провале попытки руководства СССР подавить освободительное движение нашего народа, поделились воспоминаниями о тех кровавых событиях.

Было отмечено, что эта трагедия, навсегда вошедшая в историю азербайджанского народа как славная страница героизма и ставшая поворотным моментом на пути к независимости, никогда не будет забыта.

В рамках мероприятия была показана фотовыставка, отражающая события 20 января, зажжены свечи. Наши соотечественники и гости оставили записи в книге соболезнований.

Теги:
Из этой рубрики
В Петербурге азербайджанцы почтили память шехидов 20 Января (фото)
Общество

В Петербурге азербайджанцы почтили память шехидов 20 Января (фото)

2024/01/21, 17:23
Расследуются обстоятельства подрыва на мине в Агдамском районе (обновлено)
Общество

Расследуются обстоятельства подрыва на мине в Агдамском районе (обновлено)

2024/01/21, 16:37
В Берлине прошла акция памяти шехидов 20 Января (фото)
Общество

В Берлине прошла акция памяти шехидов 20 Января (фото)

2024/01/21, 15:52
Жители Балакяна обнаружили захоронения жертв сталинских репрессий? (фото)
Общество

Жители Балакяна обнаружили захоронения жертв сталинских репрессий? (фото)

2024/01/21, 15:24
В Баку ожидается мокрый снег
Общество

В Баку ожидается мокрый снег

2024/01/21, 13:26
Шабнам Гусейн выступила на Таймс-сквер по случаю годовщины трагедии 20 Января (фото)
Общество

Шабнам Гусейн выступила на Таймс-сквер по случаю годовщины трагедии 20 Января (фото)

2024/01/21, 12:53
Экспресс-маршрут "BakuBus" связал автовокзалы Баку и Сумгайыта (видео)
Общество

Экспресс-маршрут «BakuBus» связал автовокзалы Баку и Сумгайыта (видео)

2024/01/21, 11:38
Автонаезд в поселке Бина
Общество

Автонаезд в поселке Бина

2024/01/21, 10:27
Колумбия выслала азербайджанского мошенника
Общество

Колумбия выслала азербайджанского мошенника

2024/01/21, 09:34