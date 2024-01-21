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В Берлине прошла акция памяти шехидов 20 Января (фото)

В Берлине прошла акция памяти шехидов 20 Января (фото)

В посольстве Азербайджана в Германии было организовано мероприятие, посвященное памяти шехидов 20 Января. Об этом говорится в сообщении азербайджанского посольства в Германии.

В рамках мероприятия была организована фотовыставка. Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев сначала предложил участникам мероприятия почтить минутой молчания светлую память шехидов «Кровавого января». Дипломат отметил, что начиная с 1987 года в Армении были совершены массовые убийства, более 250 тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои исторические земли.

«Эти массовые убийства и территориальные претензии, выдвинутые против Азербайджана, справедливо вызвали гнев нашего народа и дальнейший подъем национально-освободительного движения в стране. В результате с целью подавления этого движения советскими войсками в Баку была учинена страшная расправа, которая вошла в историю как «Черный январь», – подчеркнул Н.Агаев.

Было отмечено, что общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев решительно осудил эту трагедию.

Затем исполнительный директор Форума Азербайджан-Германия Пярвиз Яздания рассказал о роли январских событий 1990 года в процессе становления национального самосознания азербайджанского народа.

Мероприятие продолжилось выступлением азербайджанской пианистки Фидан Агаевой-Эдлер.

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