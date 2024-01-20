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Российский эксперт опасается прибытия F-16 в Украину

Российский эксперт опасается прибытия F-16 в Украину

Вопрос поставки Украине истребителей F-16 уже решенный. Думаю, что нынешней весной мы увидим там и украинских пилотов, и подготовивших их западных инструкторов. Увидим и прибытие этих машин в Украину.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Надо понимать, какие авиационные средства поражения эти самолеты будут нести на борту. В том, что они поступят в Украину, повторю, у меня никаких сомнений нет.

Для России это реальная угроза, и надо ее адекватно оценивать. Шапкозакидательские настроения здесь явно неприемлемы», – бьет тревогу эксперт.

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