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США отправят на утилизацию десятки тонн оружейного плутония

США отправят на утилизацию десятки тонн оружейного плутония

Соединенные Штаты намерены утилизировать избытки запасов оружейного плутония объемом 34 тонны способом, который потенциально сохраняет возможность его использования в военных целях, следует из данных Национального управления ядерной безопасности США (NNSA).

Первоначально это количество предполагалось превратить в топливо для АЭС (так называемое МОКС-топливо) для производства электроэнергии. После использования в реакторе плутоний практически полностью теряет свои свойства. Однако от этого метода министерство энергетики США, в состав которого входит NNSA, отказалось в 2018 году.

По данным NNSA, в настоящее время США планируют утилизировать излишки оружейного плутония путем разбавления, смешивая его с различными другими веществам, и последующим захоронением. Однако этот способ теоретически оставляет возможность отделения плутония и обратного превращения его в ядерный материал.

В целях утилизации избытков оружейного плутония США планируют построить новые или модифицировать существующие производственные мощности на объектах NNSA в Саванна-Ривер в штате Южная Каролина, в Национальной лаборатории Лос-Аламоса (LANL) в Нью-Мексико, заводе Pantex в Техасе, а также подготовить глубокое геологическое хранилище радиоактивных отходов (Waste Isolation Pilot Plant – WIPP) в штате Нью-Мексико.

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