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В Украине хотят разрешить осужденным присоединиться к ВСУ

В Украине хотят разрешить осужденным присоединиться к ВСУ

Министерство юстиции Украины наработало изменения, благодаря которым люди с судимостью смогут присоединиться к обороне страны. Сейчас законодательно запрещена мобилизация осужденных. Об этом в эфире «Украинского Радио» заявила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

«Сегодняшняя действующая норма законодательства не позволяет осужденным присоединиться к рядам (ВСУ)», – заявила замминистра.

По словам Высоцкой, речь идет не только о тех, кто сейчас отбывает наказание, но и тех, которые были осуждены ранее и уже отбыли наказание.

«Они живут среди нас, так же боятся, так же переживают и так же могут быть полезными, но, к сожалению, они сняты с воинского учета и никоим образом не могут помочь армии», – пояснила она.

По словам Высоцкой, по состоянию на сегодняшний день ТЦК отказывают людям в мобилизации, если у них уже была судимость.

«Первая преграда – законодательная, поэтому мы наработали законодательные изменения и подали их в комитет. Они очень дискуссионны, потому что армия должна отвлекаться на такую категорию людей, как бывшие осужденные или нынешние осужденные, если они присоединятся», – пояснила замминистра.

«Если мы сегодня ведем дискуссии в комитетах, то я думаю, что январь-февраль – это время, когда будут приняты новые правила мобилизации», – заявила Высоцкая.

Однако она предупредила, что нет гарантий, что вопрос с осужденными решится сразу, потому что эта дискуссия, по ее словам, не может останавливать другие важные изменения.

«Возможно сейчас в каком-то ограниченном варианте будут приниматься изменения, например, в отношении осужденных, которые уже вышли несколько лет назад из тюрем, или были осуждены за отдельные преступления», – добавила она.

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