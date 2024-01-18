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В Анкаре прошла акция памяти шехидов 20 Января (фото)

В Анкаре прошла акция памяти шехидов 20 Января (фото)

В столице Турции Анкаре почтили память шехидов трагедии 20 Января.

Мероприятие было организовано в конференц-центре ”Шуша“ совместно посольством Азербайджана в Турции и Фондом дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан (TADIV), уточняет «Репорт».

Участники мероприятия почтили память шехидов минутой молчания, затем прозвучали национальные гимны Азербайджана и Турции.

На церемонии были показаны короткометражный фильм, посвященный трагедии 20 января, и кадры с митинга в поддержку Азербайджана, прошедшего в турецкой провинции Игдыр.

В продолжение мероприятия состоялось открытие выставки, посвященной трагедии 20 Января.

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