В Ыгдыре почтили память шехидов 20 Января (фото)

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В турецкой провинции Ыгдыр состоялась памятная церемония в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

Мероприятие организовано совместно генеральным консульством Азербайджана в Карсе, Ассоциацией поддержки языковой, исторической и культурной солидарности Ыгдыр-Азербайджан и ассоциациями Домов Азербайджана, сообщает «Азертадж».

Сначала была почтена память шехидов двух братских стран, в том числе жертв трагедии 20 Января, прочитаны молитвы за упокой душ этих людей, отдавших жизни в борьбе за Родину.

На церемонии, которая началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции, был показан короткометражный фильм, посвященный 20 Января.

На мероприятии выступили генеральный консул Нуру Гулиев, губернатор Ыгдыра Эрджан Туран, председатель Ассоциации поддержки языковой, исторической и культурной солидарности Ыгдыр-Азербайджан Зия Закир Аджар, руководитель Ассоциации Дома Азербайджана в Ыгдыре Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций Сердар Унсал, представитель университета Ыгдыр Созер Акылдырым, профессора Дженгиз Атлы и Нуруллах Четин, которые рассказали о сути и историческом значении этого дня, поделились мнением о трагедии 20 Января.

Было отмечено, что 20 Января – один из самых трагических дней в современной истории Азербайджана. В то же время события этого дня, заставившего подняться на борьбу каждого азербайджанца, независимо от возраста и пола, были расценены всем миром как голос свободы, независимости и суверенитета азербайджанского народа.

Выступившие подчеркнули, что, хотя со времени трагедии 20 Января прошло 34 года, боль от случившегося в тот день все еще живет в наших сердцах, светлая память о тех, кто отдал жизни в борьбе за свободу нашей страны, навсегда останется в сердце каждого человека, носящего тюркское имя.

Спикеры напомнили высказывания великих лидеров Азербайджана Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» и Турции Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость, его горе – наше горе».

В рамках мероприятия открылась организованная Зией Закиром Аджаром выставка фотографий, отражающих трагедию 20 Января.