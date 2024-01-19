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«Не обеднеют». Коротченко требует от олигархов по полмиллиарда на нужды армии

"Не обеднеют". Коротченко требует от олигархов по полмиллиарда на нужды армии

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предложил создать фонд «Олигархи за СВО». О том, чем олигархат может поделиться с народом, он рассказал «МК».

— СВО — это главный на сегодня военно-политический приоритет страны, — говорит Игорь Коротченко. — На успех спецоперации работают все, начиная от верховного главнокомандующего до рядовых граждан, которые собирают свои рубли и отправляют в фонд поддержки СВО. Бабушки вяжут теплые носки, женщины плетут маскировочные сети, дети пишут бойцам письма. В связи с этим возникает вопрос, а что же наш социально-ответственный крупный бизнес, наши крупные олигархи?

По мнению военного аналитика, достаточно посмотреть отчетность Forbes, чтобы понять, на какое энное количество миллиардов богатейшие российские предприниматели увеличили свое совокупное состояние.

— Я думаю, что было бы абсолютно нормальным и логичным, если бы наша власть предложила российскому крупному олигархату скинуться и поучаствовать в добровольно-принудительном порядке в закупках всего необходимого для наших бойцов в зоне СВО. Тем более, что сейчас зима, морозы. Это важно и с точки зрения социальной справедливости. Власть при этом только укрепит свои позиции.

Игорь Коротченко уверен, что никто из крупных олигархов не обеднеет, если внесет в созданный фонд по 500 миллионов долларов каждый.

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