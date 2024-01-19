«Не обеднеют». Коротченко требует от олигархов по полмиллиарда на нужды армии

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Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предложил создать фонд «Олигархи за СВО». О том, чем олигархат может поделиться с народом, он рассказал «МК».

— СВО — это главный на сегодня военно-политический приоритет страны, — говорит Игорь Коротченко. — На успех спецоперации работают все, начиная от верховного главнокомандующего до рядовых граждан, которые собирают свои рубли и отправляют в фонд поддержки СВО. Бабушки вяжут теплые носки, женщины плетут маскировочные сети, дети пишут бойцам письма. В связи с этим возникает вопрос, а что же наш социально-ответственный крупный бизнес, наши крупные олигархи?

По мнению военного аналитика, достаточно посмотреть отчетность Forbes, чтобы понять, на какое энное количество миллиардов богатейшие российские предприниматели увеличили свое совокупное состояние.

— Я думаю, что было бы абсолютно нормальным и логичным, если бы наша власть предложила российскому крупному олигархату скинуться и поучаствовать в добровольно-принудительном порядке в закупках всего необходимого для наших бойцов в зоне СВО. Тем более, что сейчас зима, морозы. Это важно и с точки зрения социальной справедливости. Власть при этом только укрепит свои позиции.

Игорь Коротченко уверен, что никто из крупных олигархов не обеднеет, если внесет в созданный фонд по 500 миллионов долларов каждый.