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Абдоллахиян продолжает нагло лгать

Абдоллахиян продолжает нагло лгать

Иран никогда не поставлял России беспилотники и ракеты для использования в Украине. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Украина так много шумит о том, что по ее территории бьют иранским оружием, но эта самая Украина так и не предоставила Ирану никаких доказательств того, что Россия якобы применяет иранское оружие против Украины. Мы очень осуждаем гибель гражданских и детей в Йемене и Газе, но мы также осуждаем и гибель гражданских и детей в Украине. Да, у нас тесные связи с Россией, но я спрашивал их: «Используете ли вы наше оружие против украинцев?» И они отвечали мне: «Нет, конечно не используем». Война — это вообще всегда не выход, ни в Газе, ни в Украине», – утверждает он.

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