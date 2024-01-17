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У Лаврова выдали новый фейк с Зеленским

У Лаврова выдали новый фейк с Зеленским

В Министерстве иностранных дел РФ опубликовали фейк, скомпилировав кадры, сделанные во время посещения президентом Украины Владимиром Зеленским и британским премьером Риши Сунаком раненых бойцов ВСУ, пишет издание «Главред».

В официальном аккаунте МИДа РФ в Х (бывший Twitter) опубликовали коллаж из двух фотографий, сделанных во время встречи Зеленского и Сунака с украинскими военными.

В своей публикации МИД РФ обвел руку Зеленского на плече Сунака на одном фото и соединил эту обводку с татуированной рукой уже военного, обнимающего Сунака на втором фото.

Очевидно, что МИД РФ лживо выдал руку военного за руку Зеленского. Причем на втором фото сам Зеленский отошел и фотографирует своих визави.

При этом на руке военного видно несколько татуировок, одна из них — «Бога нет». МИД РФ сопроводил свой фейк с красными кружочками подписью: «Картина, стоящая тысячи слов: «Бога нет», — гласит татуировка. И действительно, для нечестивого киевского режима, неонацистов и их воинственных западных спонсоров нет ничего святого. Отсюда пиар-ходы на костях, гонения на православных, убийства журналистов и т.д.».

Очевидный фейк МИД РФ высмеял основатель Bellingcat Элиотт Хиггинс. Он написал: «Совершенно невероятно, что Зеленский может положить руку на плечо Риши Сунака и одновременно сфотографировать его с другого конца комнаты».

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