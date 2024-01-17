Число погибших в Газе достигло 24285 человек |
Пентагон анонсировал очередное заседание коалиции «Рамштайн» |
Саудовская Аравия озвучила условие признания Израиля |
Фарида Сафарли осудили в Иране на 30 месяцев |
Зеленский: Один человек украл 13 лет мира |
ЕС обложил санкциями лидера ХАМАС |
Генпрокуратура опровергла фейки о гибели 16 человек в Бинагадинском районе |
Конфликт на Ближнем Востоке разрастается: чем рискует Баку |
В Карабахе обнаружен очередной склад боеприпасов (фото и видео) |
Главное Мир

США не стремятся к войне с Йеменом, заявил Кирби

США не стремятся к войне с Йеменом, заявил Кирби

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS заявил, что США не стремятся к войне с Йеменом, Вашингтон лишь добивается прекращения обстрелов с йеменской территории судов, следующих по Красному морю. Об этом сообщил ТАСС.

Кирби подчеркнул, что конфликт с мятежниками из «Ансар Аллах» не является целью США. «Никто не хочет войны с хуситами», – сказал представитель Белого дома, добавив, что хуситам теперь нужно сделать выбор. Выбор состоит в том, чтобы прекратить атаки на суда, следующие через Красное море. Вне зависимости от того, что говорят мятежники, их действия продиктованы не «наказанием Израиля», отметил сотрудник СНБ.

Хуситы обстреляли судно, идущее под панамским флагом и перевозящее российскую нефть. Оно не имело никакого отношения к войне с Израилем, резюмировал Кирби.

Теги:
Из этой рубрики
Финляндия не намерена открывать границу с Россией
Мир

Финляндия не намерена открывать границу с Россией

2024/01/17, 01:00
Столтенберг указал на региональный характер НАТО
Мир

Столтенберг указал на региональный характер НАТО

2024/01/17, 00:45
Пакистан осудил удар Ирана
Мир

Пакистан осудил удар Ирана

2024/01/17, 00:43
Хатчинсон покинул президентскую гонку в США
Мир

Хатчинсон покинул президентскую гонку в США

2024/01/17, 00:43
Новый анекдот от Путина
Мир

Новый анекдот от Путина

2024/01/17, 00:35
Число погибших в Газе достигло 24285 человек
Мир

Число погибших в Газе достигло 24285 человек

2024/01/17, 00:23
Сербская оппозиция протестует в центре Белграда (видео)
Мир

Сербская оппозиция протестует в центре Белграда (видео)

2024/01/17, 00:16
США не стремятся к войне с Йеменом, заявил Кирби
Мир

США не стремятся к войне с Йеменом, заявил Кирби

2024/01/17, 00:09
Израиль разрешил ввоз лекарств и гумпомощи в Газу, но с условием
Мир

Израиль разрешил ввоз лекарств и гумпомощи в Газу, но с условием

2024/01/16, 23:50