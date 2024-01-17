США не стремятся к войне с Йеменом, заявил Кирби

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS заявил, что США не стремятся к войне с Йеменом, Вашингтон лишь добивается прекращения обстрелов с йеменской территории судов, следующих по Красному морю. Об этом сообщил ТАСС.

Кирби подчеркнул, что конфликт с мятежниками из «Ансар Аллах» не является целью США. «Никто не хочет войны с хуситами», – сказал представитель Белого дома, добавив, что хуситам теперь нужно сделать выбор. Выбор состоит в том, чтобы прекратить атаки на суда, следующие через Красное море. Вне зависимости от того, что говорят мятежники, их действия продиктованы не «наказанием Израиля», отметил сотрудник СНБ.

Хуситы обстреляли судно, идущее под панамским флагом и перевозящее российскую нефть. Оно не имело никакого отношения к войне с Израилем, резюмировал Кирби.