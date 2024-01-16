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В Армении приняли закон, позволяющий откупиться от службы в армии

В Армении приняли закон, позволяющий откупиться от службы в армии

Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении проект изменений в законе «О воинской службе».

По проекту, который составил депутат от «Гражданского договора» Айк Саркисян, граждане Армении, не прошедшие службу и выехавшие из страны, могут после 27 лет вернуться в Армению и освободиться от уголовного преследования, если отслужат два года.

По другому варианту они могут отслужить 12 месяцев и выплатить 2,5 млн драмов ($6,2 тыс.), либо, соответственно, 6 месяцев и 5 млн драмов ($12,4 тыс), 1 месяц и 10 млн драмов ($24,8 тыс.), либо 15 млн драмов ($37 тыс) без службы.

Граждане Армении, которые получили гражданство после 27 лет, освобождаются от службы, если ранее прослужили в армии другой страны 12 месяцев и более. В противном случае они освобождаются от службы при уплате 2,5 млн драмов ($6,2 тыс).

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