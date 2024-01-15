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Главное Культура

У Хулио Иглесиаса в аэропорту конфисковали 42 кг продуктов

У Хулио Иглесиаса в аэропорту конфисковали 42 кг продуктов

Испанского певца Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за 40 кг продуктов в багаже, сообщает Dominican Today.

По информации издания, инцидент произошел 10 января в аэропорту Пунта-Кана. В багаже певца, прилетевшего с Багамских островов, было 42 кг продуктов: куриное мясо, клубника, малина, свекла, шпинат и другие овощи и фрукты. Содержимое чемодана конфисковали.

Ввоз продуктов в Доминиканскую Республику запрещен.

Иглесиас неоднократно нарушал правила ввоза в страну фруктов и овощей из других стран, уточняет издание.

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