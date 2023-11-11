Посол Багчи: В Азербайджане будет посажено 11111 деревьев (фото)

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Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи написал в соцсети Х о том, что по случаю «Национального дня посадки деревьев тюркских государств» в Азербайджане будет посажено 11111 деревьев.

«Мероприятие организовано министерством экологии и природных ресурсов. В связи с Национальным днем посадки деревьев в Турции будет посажено 5002023 дерева, в Азербайджане – 11111 деревьев», – заявил дипломат.

Он отметил, что сегодня принял участие в этой акции совместно с группой преподавателей и студентов.