Посол Багчи: В Азербайджане будет посажено 11111 деревьев (фото)

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи написал в соцсети Х о том, что по случаю «Национального дня посадки деревьев тюркских государств» в Азербайджане будет посажено 11111 деревьев.
«Мероприятие организовано министерством экологии и природных ресурсов. В связи с Национальным днем посадки деревьев в Турции будет посажено 5002023 дерева, в Азербайджане – 11111 деревьев», – заявил дипломат.
Он отметил, что сегодня принял участие в этой акции совместно с группой преподавателей и студентов.
Bugün “Türk Devletleri Ağaçlandırma Günü” dür.
Ülkemizde 5.002.023 ağaç,
kardeş Azerbaycan’da 11.111 ağaç dikilecektir.
11 Kasım 2023 saat 11:11’de;
🇦🇿 Ekoloji ve Tabii Servetler Bakanlığı’nın organizasyonunda TDT ülkeler Büyükelçileri olarak ağaçlandırma seferberliğine… pic.twitter.com/nsgrlOHTMX
— Cahit Bağcı (@cahitbagci) November 11, 2023