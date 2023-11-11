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Больница «Аль-Кудс» в секторе Газа может закрыться в ближайшие часы

Больница «Аль-Кудс» в секторе Газа может закрыться в ближайшие часы

В больнице «Аль-Кудс» в секторе Газа не хватает топлива, а гуманитарная помощь не поступает. Учреждение в ближайшие три часа могут закрыть. Об этом заявило в Сети палестинское общество «Красный Полумесяц».

«Пятьсот пациентов и раненых будут лишены медицинской помощи. Погибнут те, кто находится в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах», – написали представители движения в соцсетях.

Сообщается, что до больницы «Аль-Кудс» не доходит жизненно необходимая гуманитарная помощь, а запасы топлива на исходе.

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