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Министр Керимли: Армяне уничтожили в Карабахе 927 библиотек

Министр Керимли: Армяне уничтожили в Карабахе 927 библиотек

В Бакинском Экспо-центре состоялось открытие 9-й Бакинской международной книжной выставки (Baku International Book Fair 2023), организованной министерством культуры Азербайджана.

На открытии выставки выступил министр культуры Адиль Керимли.

«За 30-летний период оккупации наши библиотеки и книжный фонд серьезно пострадали от действий армян. В общей сложности 927 библиотек, около 5000 наших книжных фондов были полностью уничтожены в Карабахе во время оккупации», – заявил он.

«Нужна поддержка каждого гражданина в возвращении книжной культуры в Карабах», – добавил министр.

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