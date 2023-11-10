ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание «Молодежной столицы Тюркского мира 2024»

Организация тюркских государств (ОТГ) приняла предложение Азербайджана о выдвижении города Лянкяран в качестве кандидата на звание «Молодежной столицы Тюркского мира 2024 года».
Об этом написал на своей странице в X генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев.
Он отметил, что вчера в поселке Басгал Исмаиллинского района Азербайджана состоялась встреча министров молодежи и спорта Организации тюркских государств.
На заседании были рассмотрены инициативы ОТГ, объявлен план действий на будущее и согласовано предложение о выдвижении города Лянкяран в качестве кандидата на звание «Молодежной столицы Тюркского мира 2024 года».