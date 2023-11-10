В Нефтчалинском районе повесился подозреваемый в совершении непристойных действий

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В Нефтчалинском районе 52-летний мужчина совершил суицид.

Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, подозреваемый в совершении непристойных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, Гусейнов Азер Махмуд оглу (1971 г.р.), около 4:00 покончил жизнь самоубийством, передает Report.

Тело А.Гусейнова было осмотрено при участии его родственников, каких-либо следов телесных повреждений обнаружено не было.

По факту назначена судебно-медицинская экспертиза и произведены другие необходимые процессуальные действия.

Ведется расследование.