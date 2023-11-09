Раиси и Мирзиёев обсудили пути дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества

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Президент Ирана Ибрахим Раиси в рамках саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте провел встречу с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, заявляет иранское информационное агентство IRNA.

В ходе переговоров президент заявил, что внешняя политика Исламской Республики Иран направлена на развитие экономических и политических связей с исламскими и соседними государствами.

Выразив удовлетворение процессом реализации взаимных договоренностей между Ираном и Узбекистаном, президент Ирана призвал к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.

В свою очередь президент Узбекистана подчеркнул необходимость развития отношений между Ташкентом и Тегераном.

Он также поблагодарил Иран за открытие дома технологий в Узбекистане, который, по его словам, поможет ознакомиться с последними достижениями, потенциалом и опытом Ирана в этой области.