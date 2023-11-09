Эрдоган намерен выступить с «глобальной инициативой» по Газе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен выступить с «глобальной инициативой» по урегулированию кризиса в Газе. Об этом сообщает проправительственная газета Hurriyet.

По данным издания, выступая 7 ноября на заседании исполкома правящей в Турции Партии справедливости и развития, Эрдоган заявил о необходимости скорейшего прекращения огня в Газе.

«Я начинаю новую программу, которая направлена на недопущение новых преступлений против человечности в Газе. Буду звонить каждому из мировых лидеров, вести с ними переговоры, при необходимости буду с ними встречаться. Я намерен начать совместную глобальную инициативу по Газе с лидерами, президентами и премьер-министрами», – приводит газета высказывания Эрдогана.

По информации Hurriyet, приступить к реализации «глобальной инициативы» турецкий президент намерен после предстоящего 12 ноября саммита Организации исламского сотрудничества в Джидде (Саудовская Аравия).