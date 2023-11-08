Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС

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Еврокомиссия (ЕК) обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Cогласно оценке ЕК, Евросовету выдана рекомендация предоставить стране статус кандидата.

На основании заключения Еврокомиссии 14-15 декабря Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата, пишет «Спутник Грузия».

«Грузия должна получить статус кандидата, так как она действительно предприняла шаги,» – заявила глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на брифинге в среду.

В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.