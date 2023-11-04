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Израиль ударил по школе в Газе: десятки погибших

Израиль ударил по школе в Газе: десятки погибших

Более 20 человек погибли в результате бомбардировки израильскими силами здания школы в городе Газа, в котором находились сотни палестинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за израильской военной операции в секторе. Об этом сообщил телеканал  Al Jazeera.

По его данным, при атаке на школу «еще десятки человек получили ранения». Отмечается, что налет был совершен на школу, расположенную в районе ас-Сафтауи в северной части города. Разрушено несколько классов, которые палестинцы использовали в качестве бомбоубежищ, скрываясь в них от рейдов израильской авиации.

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