Израиль ударил по школе в Газе: десятки погибших

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Более 20 человек погибли в результате бомбардировки израильскими силами здания школы в городе Газа, в котором находились сотни палестинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за израильской военной операции в секторе. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, при атаке на школу «еще десятки человек получили ранения». Отмечается, что налет был совершен на школу, расположенную в районе ас-Сафтауи в северной части города. Разрушено несколько классов, которые палестинцы использовали в качестве бомбоубежищ, скрываясь в них от рейдов израильской авиации.