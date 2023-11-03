ВСУ уничтожили вражескую колонну (фото)

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Российские войска попытались наступать на Угледарском направлении, однако бойцы ВСУ отразили вражескую атаку, нанеся РФ большие потери.

В ходе отражения вражеского штурма бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили технику российских войск, которые пытались наступать на Углегорском направлении.

«Среди техники есть несколько танков с противоминными тралами, тактика та же, что была в первые дни наступления на Авдеевку, только вчера враг бросил меньшие силы», — рассказал блогер и волонтер Сергей Стерненко.

Украинские военные уничтожили российскую технику с помощью артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и FPV-дронов, добавил Стерненко.