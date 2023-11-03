США предоставили Украине снаряды, ракеты и многое другое

Соединенные Штаты Америки сегодня, 3 ноября, выделили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая стоимость составляет 425 млн долларов. Об этом сообщает Пентагон.
«Сегодня Министерство обороны (DoD) объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это включает в себя сокращение помощи в сфере безопасности из запасов Министерства обороны на сумму до 125 миллионов долларов для удовлетворения неотложных боевых потребностей Украины», – говорится в сообщении.
Отмечается, что также выделено 300 миллионов долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе.
Речь идет о пятидесятом транше оборудования администрации Джо Байдена, который будет предоставлен Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.
Что вошло в пакет помощи:
Дополнительные боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных систем (NASAMS);
Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
Ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
Противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4;
Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
Подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;
Противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования;
Снаряжение для холодной погоды;
Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Также Украина получит дополнительные боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными авиационными системами.