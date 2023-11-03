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Главное Общество

МВД отчиталось о количестве оружия и боеприпасов, которые добровольно сдали граждане

МВД отчиталось о количестве оружия и боеприпасов, которые добровольно сдали граждане

Министерство внутренних дел обратилось к гражданам в связи с незаконно хранящимися боеприпасами.

«Многие граждане, осознающие моральную и юридическую ответственность за незаконное хранение огнестрельного оружия, за последние 3 года добровольно сдали в органы полиции 553 единицы огнестрельного оружия и около 80 тысяч единиц боеприпасов», отмечается в сообщении, в котором так же подчеркивается, что добровольно сдавшие незаконно хранившееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, освобождаются от ответственности, если не использовали эти предметы при совершении преступления.

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