МВД отчиталось о количестве оружия и боеприпасов, которые добровольно сдали граждане

113 Просмотров

Министерство внутренних дел обратилось к гражданам в связи с незаконно хранящимися боеприпасами.

«Многие граждане, осознающие моральную и юридическую ответственность за незаконное хранение огнестрельного оружия, за последние 3 года добровольно сдали в органы полиции 553 единицы огнестрельного оружия и около 80 тысяч единиц боеприпасов», отмечается в сообщении, в котором так же подчеркивается, что добровольно сдавшие незаконно хранившееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, освобождаются от ответственности, если не использовали эти предметы при совершении преступления.