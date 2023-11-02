ЦАХАЛ завершил окружение города Газа

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Израильские войска в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС завершили окружение Газы – крупнейшего города в одноименном приморском анклаве. Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

«Бойцы Армии обороны Израиля закончили окружение города Газа. Они полностью окружили город Газа», – сообщил он на брифинге.

«Наши бронетанковые войска вместе с ВВС атакуют командные пункты, пусковые установки и террористическую инфраструктуру, которая служит лидерам ХАМАС и террористам», – отметил Хагари.

Представитель армии подчеркнул, что израильские военные «ведут бои лицом к лицу с противником». «И даже если бои тяжелые, Армия обороны Израиля побеждает», – указал он. «Ближайшие недели потребуют от нас всех проявить стойкость и терпение», – добавил Хагари.