Президент Германии извинился перед африканцами

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Глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Танзанию лично попросил прощения у танзанийцев и резко осудил жестокую политику немецкой колониальной оккупации в этой стране в начале XX века.

«Мне стыдно за то, что немецкие колониальные солдаты сделали с вашими предками, их союзниками и многими другими людьми в регионе сегодняшней Танзании. Я прошу у вас прощения и хотел бы заверить вас, что мы, немцы, будем вместе с вами искать ответы на нерешённые вопросы, которые не дают вам покоя», – отметил он.