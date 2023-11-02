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Президент Германии извинился перед африканцами

Президент Германии извинился перед африканцами

Глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Танзанию лично попросил прощения у танзанийцев и резко осудил жестокую политику немецкой колониальной оккупации в этой стране в начале XX века.

«Мне стыдно за то, что немецкие колониальные солдаты сделали с вашими предками, их союзниками и многими другими людьми в регионе сегодняшней Танзании. Я прошу у вас прощения и хотел бы заверить вас, что мы, немцы, будем вместе с вами искать ответы на нерешённые вопросы, которые не дают вам покоя», – отметил он.

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