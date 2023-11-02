БТР, разведдроны и многое другое. Украина получила очередной пакет немецкой военной помощи

Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи. Об этом сообщило правительство ФРГ в четверг, 2 ноября.
В него вошли два радара TRML-4D, входящие в состав зенитных комплексов ЗРК IRIS-T.
Также в новый военный пакет вошли:
12 бронетранспортеров;
7 разведдронов Primoco ONE;
2 защитные системы AMPS для вертолетов;
5 надводных дронов;
10 тысяч защитных очков;
32 терминала для спутниковой связи;
PCB-принтер (3D);
5 большегрузных тягачей и 4 полуприцепа;
12 грузовиков типа MAN TGS.
Также Германия выделила 30 000 комплектов зимней одежды для украинских военных.