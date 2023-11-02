Азер Аллахверанов: Если война на Ближнем Востоке приобретет размах, это приведет к потоку беженцев

152 Просмотров

Когда военные действия организовали в Ираке и Сирии, тоже прогнозировали, что Иран будет втянут в конфликт. Но этого не случилось, хотя и Сирия, и Ирак находятся в непосредственной близости от Ирана. И потому есть все основания полагать, что Иран не вступит в войну и на этот раз. Но если вдруг военная кампания приобретет размах, это, безусловно, может привести к потоку мигрантов и беженцев, ищущих убежище. Об этом Minval.az заявил эксперт по миграционным вопросам, председатель Общественного объединения «Евразийская платформа миграционных инициатив» Азер Аллахверанов, комментируя вопрос о том, с какими рисками и угрозами столкнется Азербайджан, если Иран будет втянут в Большую ближневосточную войну.

По его словам, арабо-израильский конфликт, в первую очередь, сказывается на увеличении миграционных потоков, война – тот самый фактор, заставляющий людей покидать места постоянного проживания, и чем шире география войны, тем выше вероятность того, что количество переселенцев будет увеличиваться. Чисто гипотетически конфликт этот может перекинуться на соседние страны – Сирию и Иран.

«Если данный конфликт затронет Иран, и его города и поселения подвергнутся воздушной атаке, то это, конечно, приведет к миграции населения. А опасения, что Иран вступит в войну, есть. И вполне вероятно, что иранские беженцы попытаются попасть и на территорию Азербайджана. Какие у Азербайджана существуют риски? Иран – большая страна и в случае войны мигранты и беженцы, в первую очередь, будут искать убежище на территории самого Ирана. Тем не менее определенное количество людей попытается перебраться в соседние страны. В данном случае это Азербайджан, Армения, регион ОАЭ и так далее. Кстати, отмечу, что в ОАЭ попасть у них будет больше шансов, так как большие иранские компании, холдинговые группы и фирмы работают на территории этой страны, вкладываются крупные иранские инвестиции в различные области экономики. Да, определенное количество иранцев ранее приобрело недвижимость в Азербайджане их получило разрешение на временное проживание, но их не так много, мы располагаем точными статистическими данными. И если вдруг иранцы будут определяться с местом назначения, то именно на основе того, что их ближайшие родственники или друзья имеют недвижимость на территории Азербайджана. Размах миграционного потока будет зависеть от событий, происходящих на Ближнем Востоке. Но я довольно скептически отношусь к тому, что конфликт перекинется на территорию Ирана», – сказал он.

Яна Мадатова