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Токаев – Орбану: Вы кыпшак, вы приехали на родину предков

Токаев – Орбану: Вы кыпшак, вы приехали на родину предков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев  и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в узком формате, сообщает пресс-служба Акорды.

Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахско-венгерских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей.

Токаев выразил признательность Виктору Орбану за значительный вклад в сближение Казахстана и Венгрии.

«Господин премьер-министр, добро пожаловать на казахскую землю! В Казахстане хорошо знают и уважают вас, потому что вы кыпшак по происхождению. Можно сказать, что Вы приехали на родину предков. Благодарю Вас за то, что приняли моё приглашение и посетили Казахстан с официальным визитом, а также примете участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств. Несомненно, этот визит придаст новый импульс сотрудничеству между двумя странами. Уверен, сегодняшние переговоры будут плодотворными», – сказал Токаев.

Орбан поблагодарил президента Казахстана за приглашение и гостеприимство, оказанное ему и венгерской делегации.

«Всегда приятно возвращаться домой. Венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан, потому что нас связывают тысячелетние общие корни. За последнее десятилетие мы приложили очень много сил для развития нашего сотрудничества, достигнуты хорошие результаты. Для меня большая честь сотрудничать с Вами. Венгрия всегда была надёжным стратегическим партнёром Казахстана, так будет и в дальнейшем. Отношения Венгрии и Казахстана хороши, как никогда, но потенциал, особенно в экономике, по-прежнему велик. У нас есть хорошие перспективы», – отметил премьер-министр Венгрии.

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