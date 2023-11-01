Арутюнян: Мы должны умолять, чтобы получить этот мир (видео) |
Расходы на соцвыплаты в Азербайджане повысятся |
ММ осудил визит депутатов Европарламента в Армению |
Обращение Ильхама Алиева на тему неоколониализма распространено в качестве официального документа ООН: детали |
Азербайджанские футболисты разгромили сборную Португалии |
Армия обороны Израиля сообщила, что солдаты подошли к городу Газа |
UNEC готов основать филиал университета в Карабахе |
Баку и Исламабад обсудили вопросы военного сотрудничества (фото, видео) |
Французские правозащитники отрицают этническую чистку в Карабахе (фото) |
Главное Общество

Азербайджан выделил 4 млрд на восстановление освобожденных территорий

Азербайджан выделил 4 млрд на восстановление освобожденных территорий

В целях реконструкции и восстановления городов и сел для обеспечения «Великого возвращения» на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, создание современной инфраструктуры на этих территориях в государственном бюджете 2024 года предусмотрено 4 млрд манатов.

Это отражено в представленных Министерством финансов проектах сводного и государственного бюджетов Азербайджана.

Кроме того, для обеспечения социальной защиты бывших вынужденных переселенцев в госбюджете на следующий год запланированы средства в размере 355,3 миллиона манатов.

Из этих средств 317 млн манатов предусмотрены на предоставление единого ежемесячного пособия в размере 60 и 33 манатов лицам, имеющим статус бывших вынужденных переселенцев и приравненным к ним лицам (467,1 тыс. человек), 20,7 млн манатов – на финансирование за счет госбюджета платы за коммунальные услуги, потребляемые бывшими вынужденными переселенцами и приравненными к ним лицами.

На другие расходы прогнозируются средства в размере 17,6 млн манатов.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан выделил 4 млрд на восстановление освобожденных территорий
Общество

Азербайджан выделил 4 млрд на восстановление освобожденных территорий

2023/11/01, 22:37
Расходы на соцвыплаты в Азербайджане повысятся
Общество

Расходы на соцвыплаты в Азербайджане повысятся

2023/11/01, 22:25
Азербайджан нарастит расходы на образование
Общество

Азербайджан нарастит расходы на образование

2023/11/01, 21:44
Пожар в жилом доме в Наримановском районе потушен (обновлено, фото, видео)
Общество

Пожар в жилом доме в Наримановском районе потушен (обновлено, фото, видео)

2023/11/01, 21:31
Внесена ясность в график работы образовательных учреждений
Общество

Внесена ясность в график работы образовательных учреждений

2023/11/01, 19:04
UNEC готов основать филиал университета в Карабахе
Общество

UNEC готов основать филиал университета в Карабахе

2023/11/01, 18:51
Сахиль Бабаев: Посмотрим правде в глаза, образовательное наследие советских времен сильнее, чем западное
Общество

Сахиль Бабаев: Посмотрим правде в глаза, образовательное наследие советских времен сильнее, чем западное

2023/11/01, 16:44
В Пираллахы задержан рыбный браконьер
Общество

В Пираллахы задержан рыбный браконьер

2023/11/01, 16:07
В Баку стройкомпания оштрафована более чем на 25 тыс. манатов за вырубку деревьев
Общество

В Баку стройкомпания оштрафована более чем на 25 тыс. манатов за вырубку деревьев

2023/11/01, 14:37