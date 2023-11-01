Состоялось обсуждение сотрудничества между ЦБА и МВФ

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Центральный банк Азербайджана и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили будущие направления сотрудничества.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), председатель ЦБА Талех Кязымов встретился с миссией МВФ во главе с Анной Бордон, находящейся в Азербайджане.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно макроэкономической ситуации в стране, денежно-кредитной политики, инфляционных ожиданий, состояния финансово-банковского сектора, также обсуждались текущая ситуация и будущие направления сотрудничества ЦБА и МВФ.