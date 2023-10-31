Азербайджан и Россия обсуждают инициативы в энергосфере |
Эрдоган резко отреагировал на обстрел турецкой больницы в Газе и призвал остановить Израиль (видео) |
Гагик Агат решил остаться в Карабахском регионе Азербайджана (видео) |
Американские мусульмане выдвинули Байдену ультиматум |
При израильском ударе по лагерю беженцев в Газе погибли 400 человек (видео) |
Азербайджан обеспечил репатриацию женщин и детей из Сирии |
«Розовые пони», украинская война и любовь к Армении |
Ожесточенные бои в Газе (видео, обновлено) |
Канада дала «задний ход»: санкций против Баку не будет |
Главное Мир

Эрдоган резко отреагировал на обстрел турецкой больницы в Газе и призвал остановить Израиль (видео)

Эрдоган резко отреагировал на обстрел турецкой больницы в Газе и призвал остановить Израиль (видео)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль совершает в секторе Газа преступления против человечности и военные преступления.

«Израиль, получая безусловную поддержку Запада и США, совершает в Газе преступления против человечности. [Настоящее] государство должно следовать правилам войны. Но Израиль наносит удары по больницам. Мы продолжаем контакты с партнерами, ведем работу, чтобы каждый человек из Израиля, совершивший военные преступления, предстал перед законом», – сказал он журналистам после заседания кабмина республики.

«Больница дружбы Турции и Палестины – важнейшее медицинское учреждение, в котором лечатся онкологические больные, стала очередной жертвой израильского варварства», – добавил он, отметив, что ведутся работы о привлечении к ответственности виновных «в военных преступлениях в секторе Газа».

«В результате прямых атак Израиля на гражданское население на сегодняшний день погибли 8500 палестинцев, в основном младенцы, дети и женщины», – заявил турецкий лидер.

«Мы считаем, что Израиль, который, похоже, полностью утратил государственный разум и действует как некая организация, должен быть остановлен как можно скорее», – отметил Эрдоган.

Теги:
Из этой рубрики
Эрдоган резко отреагировал на обстрел турецкой больницы в Газе и призвал остановить Израиль (видео)
Мир

Эрдоган резко отреагировал на обстрел турецкой больницы в Газе и призвал остановить Израиль (видео)

2023/10/31, 21:21
Американские мусульмане выдвинули Байдену ультиматум
Мир

Американские мусульмане выдвинули Байдену ультиматум

2023/10/31, 20:11
Погромщики нанесли ущерб аэропорту Махачкалы на 285 млн рублей (видео)
Мир

Погромщики нанесли ущерб аэропорту Махачкалы на 285 млн рублей (видео)

2023/10/31, 19:58
Узбекистан выделяет сектору Газа $1,5 млн
Мир

Узбекистан выделяет сектору Газа $1,5 млн

2023/10/31, 19:29
При израильском ударе по лагерю беженцев в Газе погибли 400 человек (видео)
Мир

При израильском ударе по лагерю беженцев в Газе погибли 400 человек (видео)

2023/10/31, 19:13
Премьер Словакии против выделения средств ЕС Украине
Мир

Премьер Словакии против выделения средств ЕС Украине

2023/10/31, 17:49
Британского чиновника уволили за призыв к прекращению огня в Газе
Мир

Британского чиновника уволили за призыв к прекращению огня в Газе

2023/10/31, 17:31
Патрушев: США взорвали «Северные потоки», чтобы Европа не получала газ из России
Мир

Патрушев: США взорвали «Северные потоки», чтобы Европа не получала газ из России

2023/10/31, 17:17
Премьер Египта: Каир не поддастся давлению Израиля и не примет беженцев из Газы
Мир

Премьер Египта: Каир не поддастся давлению Израиля и не примет беженцев из Газы

2023/10/31, 17:10