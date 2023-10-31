Эрдоган резко отреагировал на обстрел турецкой больницы в Газе и призвал остановить Израиль (видео)

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль совершает в секторе Газа преступления против человечности и военные преступления.

«Израиль, получая безусловную поддержку Запада и США, совершает в Газе преступления против человечности. [Настоящее] государство должно следовать правилам войны. Но Израиль наносит удары по больницам. Мы продолжаем контакты с партнерами, ведем работу, чтобы каждый человек из Израиля, совершивший военные преступления, предстал перед законом», – сказал он журналистам после заседания кабмина республики.

«Больница дружбы Турции и Палестины – важнейшее медицинское учреждение, в котором лечатся онкологические больные, стала очередной жертвой израильского варварства», – добавил он, отметив, что ведутся работы о привлечении к ответственности виновных «в военных преступлениях в секторе Газа».

«В результате прямых атак Израиля на гражданское население на сегодняшний день погибли 8500 палестинцев, в основном младенцы, дети и женщины», – заявил турецкий лидер.

«Мы считаем, что Израиль, который, похоже, полностью утратил государственный разум и действует как некая организация, должен быть остановлен как можно скорее», – отметил Эрдоган.

