Азербайджан и Россия достигли соглашения о пунктах пропуска автомобилей (фото)

399 Просмотров

В столице Российской Федерации Москве прошел Международный таможенный форум.

Согласно информации отдела прессы и связей с общественностью Государственного таможенного комитета Азербайджана, нашу страну на двухдневном мероприятии представляла делегация во главе с председателем ГТК, генерал-лейтенантом таможенной службы Шахином Багировым.

Основная миссия форума – укрепление сотрудничества государства и частного сектора для развития внешнеэкономической деятельности, а также создание эффективной площадки для обмена опытом.

На форуме обсуждались перспективы международного экономического сотрудничества, транзитные возможности, стратегическое развитие таможни и другие вопросы.

В рамках форума состоялась встреча председателя ГТК Шахина Багирова с исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России Русланом Давыдовым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с укреплением сотрудничества и обмена информацией между таможенными органами двух стран. Стороны также обменялись мнениями о расширении возможностей транспортного коридора Север-Юг, упрощении и ускорении процесса пересечения границы, упрощении таможенного коридора.

Затем было подписано «Соглашение между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Федеральной таможенной службой РФ о взаимном сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации последствий непредвиденных ситуаций в пунктах пропуска автомобилей на азербайджано-российской государственной границе».