В армянском учебнике истории Карабах указан частью Азербайджана (фото) |
У Байдена признали гибель мирных жителей во время израильских обстрелов (видео) |
Азербайджан и Россия обсуждают инициативы в энергосфере |
Эрдоган резко отреагировал на обстрел турецкой больницы в Газе и призвал остановить Израиль (видео) |
Гагик Агат решил остаться в Карабахском регионе Азербайджана (видео) |
Американские мусульмане выдвинули Байдену ультиматум |
При израильском ударе по лагерю беженцев в Газе погибли 400 человек (видео) |
Азербайджан обеспечил репатриацию женщин и детей из Сирии |
Йемен объявил о начале «военной операции» против Израиля |
Главное Общество

Азербайджан и Россия достигли соглашения о пунктах пропуска автомобилей (фото)

Азербайджан и Россия достигли соглашения о пунктах пропуска автомобилей (фото)

В столице Российской Федерации Москве прошел Международный таможенный форум.

Согласно информации отдела прессы и связей с общественностью Государственного таможенного комитета Азербайджана, нашу страну на двухдневном мероприятии представляла делегация во главе с председателем ГТК, генерал-лейтенантом таможенной службы Шахином Багировым.

Основная миссия форума – укрепление сотрудничества государства и частного сектора для развития внешнеэкономической деятельности, а также создание эффективной площадки для обмена опытом.

На форуме обсуждались перспективы международного экономического сотрудничества, транзитные возможности, стратегическое развитие таможни и другие вопросы.

В рамках форума состоялась встреча председателя ГТК Шахина Багирова с исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России Русланом Давыдовым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с укреплением сотрудничества и обмена информацией между таможенными органами двух стран. Стороны также обменялись мнениями о расширении возможностей транспортного коридора Север-Юг, упрощении и ускорении процесса пересечения границы, упрощении таможенного коридора.

Затем было подписано «Соглашение между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Федеральной таможенной службой РФ о взаимном сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации последствий непредвиденных ситуаций в пунктах пропуска автомобилей на азербайджано-российской государственной границе».

Теги:
Из этой рубрики
Сын Арифа Гаджилы попал под арест (видео)
Общество

Сын Арифа Гаджилы попал под арест (видео)

2023/10/31, 23:41
Азербайджан и Россия достигли соглашения о пунктах пропуска автомобилей (фото)
Общество

Азербайджан и Россия достигли соглашения о пунктах пропуска автомобилей (фото)

2023/10/31, 22:20
Гагик Агат решил остаться в Карабахском регионе Азербайджана (видео)
Общество

Гагик Агат решил остаться в Карабахском регионе Азербайджана (видео)

2023/10/31, 20:52
Азербайджан обеспечил репатриацию женщин и детей из Сирии
Общество

Азербайджан обеспечил репатриацию женщин и детей из Сирии

2023/10/31, 18:59
Пылевое загрязнение столичного воздуха носит временный характер
Общество

Пылевое загрязнение столичного воздуха носит временный характер

2023/10/31, 18:30
Среднемесячная заработная плата учителей достигнет 830 манатов
Общество

Среднемесячная заработная плата учителей достигнет 830 манатов

2023/10/31, 16:52
Azercell ускорил собственные бизнес-процессы в 5 раз с помощью платформы данных Cloudera
Общество

Azercell ускорил собственные бизнес-процессы в 5 раз с помощью платформы данных Cloudera

2023/10/31, 16:50
АЖД назначили 10 дополнительных рейсов по маршруту Баку-Габала
Общество

АЖД назначили 10 дополнительных рейсов по маршруту Баку-Габала

2023/10/31, 15:33
Убивший двух человек в Джорате открыл огонь после того, как привел в действие взрывное устройство
Общество

Убивший двух человек в Джорате открыл огонь после того, как привел в действие взрывное устройство

2023/10/31, 15:17