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Мишустин: Пропускная способность погранперехода с Азербайджаном повысилась более чем вдвое

Мишустин: Пропускная способность погранперехода с Азербайджаном повысилась более чем вдвое

Товарооборот по международному транспортному коридору «Север-Юг» за девять месяцев 2023 года превысил показатели прошлого года на 30%, а грузопоток России с азиатскими странами за семь месяцев вырос почти на 50% – до 25 трлн рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Только за семь месяцев текущего года грузовой поток со странами Азии увеличился почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 25 трлн рублей, а это более двух третей нашего торгового оборота», – заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного таможенного форума.

По его словам, существенно повысилась пропускная способность на пограничных переходах.

«К примеру, с Грузией через Верхний Ларс – семикратный рост от проектной мощности. А с Азербайджаном в пункте Яраг-Казмаляр и с Китаем в Забайкалье – более чем в два раза. Товарооборот по международному транспортному коридору «Север-Юг» за три квартала превысил прошлогодние показатели на 30%», – сказал Мишустин.

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