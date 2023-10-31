Али Нагиев: Азербайджан предоставляет всесторонние гарантии армянам Карабаха

148 Просмотров

Азербайджан предоставляет всесторонние гарантии благополучного проживания граждан армянского происхождения, проживающих на территории Карабаха.

Об этом начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, генерал-полковник Али Нагиев сказал на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Али Нагиев на встрече с генсеком СЕ проинформировал о ситуации, сложившейся в регионе с точки зрения безопасности, подчеркнул, что Азербайджан всегда заинтересован в восстановлении устойчивого мира в регионе. Он отметил, что азербайджанское правительство дает всестороннюю гарантию на проживание в условиях мира и спокойствия гражданам армянского происхождения, проживающих на территории Азербайджана в Карабахе, рассказал о работе, проводимой государством для защиты их прав и свобод, усилиях, которые Азербайджан прикладывает во имя обеспечения благополучия, надежной стабильности в регионе, а также о важности нормализации отношений с Арменией и скорейшего подписания мирного договора.