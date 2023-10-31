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Зачем Макрон едет в Центральную Азию?

Зачем Макрон едет в Центральную Азию?

Президент Франции Эмманюэль Макрон пытается найти в Центральной Азии «друзей и уран». Президент Франции хочет отказаться от зависимости от российского топлива, пишет Bloomberg со ссылкой на источников в правительстве. Также Франция покупала уран в Нигере, но после переворота это стало невозможно.

«Но есть и второй мотив, который предполагает искушение бывших советских республик выйти за рамки своей собственной зависимости от России», — говорится в материале. Визит Макрона в Казахстан должен стать напоминанием, что Париж хочет сотрудничать. Поиск Макроном союзников стал легче на фоне «двойственного отношения стран Центральной Азии к конфликту в Украине».

По словам источников, для Казахстана это сотрудничество станет возможностью, поскольку после начала войны страны G7 начали «усугублять свое партнерство» с Центральной Азией по получению урана.

«Страны, зажатые между Китаем и Россией, не имеют выхода к морю», — рассказал источник.

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