Армия Азербайджана – 24-я в мире

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Азербайджан занял 24-е место в рейтинге стран с самыми сильными вооружёнными силами. Рейтинг составило издание U.S. News & World Report.

Азербайджан в данном рейтинге расположился между Алжиром (23-е место) и Польшей (25-е место).

Возглавила рейтинг Россия. Второй в рейтинге стала американская армия, на третьей позиции расположились китайские вооружённые силы.

Армия братской Турции расположилась на 10-м месте, между Германией и Саудовской Аравией.

Издание составило рейтинг совместно со специалистами маркетинговой компании WPP и Уортонской школы Пенсильванского университета. Специалисты проанализировали 73 атрибута каждой армии.