Иран будет проводить торговые операции с РФ, Арменией и Беларусью в нацвалюте

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В ближайшее время Иран с Россией, Арменией и Беларусью перейдут в своих торговых операциях на расчет в национальной валюте, а таможенные границы будут полностью открыты для импорта товаров из этих стран.

Об этом заявил 22 октября участник совместной российско-иранской торговой палаты Камбиз Мирказеми.

По его словам, которые приводит IRNA, Иран и Россия к марту 2024 года договорились снять таможенные пошлины на импорт товаров из двух стран.

“К концу года торговые пошлины между Ираном и Россией будут сняты”, – сказал Мирказеми.