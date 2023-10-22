3 года назад армия Азербайджана освободила ряд сел Ходжавенда, Губадлы, Джебраила и Зангилана |
Страны ЕС определят «дорожную карту» для Турции по членству в организации |
Ракеты ATACMS позволили ВСУ уничтожить 9 вражеских вертолетов, еще 15 были повреждены |
Чернышевский: Украинцы, учитесь у азербайджанской армии |
Гаджиев надеется, что наши футболисты-ампутанты напомнят миру о минной опасности (видео) |
Намазов: Для новой войны на Южном Кавказе больше нет предпосылок |
В Баку совершил экстренную посадку борт Air Canada |
В Баку подтвердили участие в министериале «3+3» в Тегеране |
ЕС может пролонгировать действие ограничений цен на газ |
Главное Экономика

Иран будет проводить торговые операции с РФ, Арменией и Беларусью в нацвалюте

Иран будет проводить торговые операции с РФ, Арменией и Беларусью в нацвалюте

В ближайшее время Иран с Россией, Арменией и Беларусью перейдут в своих торговых операциях на расчет в национальной валюте, а таможенные границы будут полностью открыты для импорта товаров из этих стран.

Об этом заявил 22 октября участник совместной российско-иранской торговой палаты Камбиз Мирказеми.

По его словам, которые приводит IRNA, Иран и Россия к марту 2024 года договорились снять таможенные пошлины на импорт товаров из двух стран.

“К концу года торговые пошлины между Ираном и Россией будут сняты”, – сказал Мирказеми.

Теги:
Из этой рубрики
Иран будет проводить торговые операции с РФ, Арменией и Беларусью в нацвалюте
Экономика

Иран будет проводить торговые операции с РФ, Арменией и Беларусью в нацвалюте

2023/10/22, 22:26
Азербайджан рассчитывает нарастить доходы госбюджета
Экономика

Азербайджан рассчитывает нарастить доходы госбюджета

2023/10/22, 22:14
ЕС может пролонгировать действие ограничений цен на газ
Экономика

ЕС может пролонгировать действие ограничений цен на газ

2023/10/22, 15:27
Азербайджан получил еще 52,1 млн евро за поставки газа в Грецию
Экономика

Азербайджан получил еще 52,1 млн евро за поставки газа в Грецию

2023/10/22, 12:33
Джаббаров провел переговоры с советником Токаева
Экономика

Джаббаров провел переговоры с советником Токаева

2023/10/21, 17:41
Азербайджан закрыл свой рынок для иранского картофеля
Экономика

Азербайджан закрыл свой рынок для иранского картофеля

2023/10/20, 19:11
Шахбазов рассказал, в каком количестве азербайджанского газа нуждается Европа
Экономика

Шахбазов рассказал, в каком количестве азербайджанского газа нуждается Европа

2023/10/20, 11:46
Чистая прибыль Tesla рухнула почти вдвое
Экономика

Чистая прибыль Tesla рухнула почти вдвое

2023/10/20, 01:00
Закрылся банк "Muğan Bank"
Экономика

Закрылся банк «Muğan Bank»

2023/10/19, 09:51