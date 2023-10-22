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Азербайджанские врачи впервые провели операцию в Ханкенди (фото)

Азербайджанские врачи впервые провели операцию в Ханкенди (фото)

В освобожденном от армянской оккупации городе Ханкенди осуществленая первая хирургическая операция.
Азербайджанские врачи провели ее в медицинском учреждении города.

Об этом говорится в сообщении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В клинику обратился сотрудник полиции Ататюрк Тагизаде с жалобами на острые боли в животе, тошноту и недомогание.

У него был диагностирован острый аппендицит, медики решили не мешкая прооперировать полицейского провести операцию.

Операция по аппендэктомии прошла успешно, пациент уже выписан домой на амбулаторное лечение, отметили в TƏBİB.

По информации ведомства, его оперировал хирург Вели Халилов, ассистировали: врач-анестезиолог-реаниматолог Рамина Ахмедова, а также медсестры Айнур Мустафаева, Гюльсум Гасанова и медбрат Арзуман Мамедов.

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